"Це їхня блакитна мрія": Арестович назвав напрямок, на якому зараз росіяни зосередили свої сили

"Це їхня блакитна мрія": Арестович назвав напрямок, на якому зараз росіяни зосередили свої сили

Утім, Арестович запевнив, що окупантам не вдасться реалізувати заплановане.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що наразі російські війська, які цинічно напали на Україну в ніч проти 24 лютого, зосередили свої сили на лінії Херсон-Миколаїв. Окупанти мають на меті забрати Миколаїв і Одесу й відрізати Україну від моря. Утім, Арестович запевнив, що це неможливо.

Про це він сказав під час телемарафону, який транслюється, зокрема, і на 1+1.

"За моєю інформацією, почалася чергова хвиля ракетно-авіаційних ударів. І як завжди, із настанням темряви. Головне, з'ясувалося нарешті головний напрямок оперативних зусиль оперативника - це лінія Херсон-Миколаїв. Там відчайдушно намагаються йти на штурм Харкова, але Харків відбивається", - повідомив Арестович.

На уточнювальне запитання, чому окупанти обрали саме лінію Херсон-Миколаїв, він сказав: "Я думаю, у них так звана "бессарабська операція" на меті. І блакитна мрія РФ - забрати Миколаїв і Одесу і відрізати Україну від моря. Ще не народилися люди, які взяли Одесу у 21 столітті".