"Це їхня блакитна мрія": Арестович назвав напрямок, на якому зараз росіяни зосередили свої сили

Утім, Арестович запевнив, що окупантам не вдасться реалізувати заплановане.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що наразі російські війська, які цинічно напали на Україну в ніч проти 24 лютого, зосередили свої сили на лінії Херсон-Миколаїв. Окупанти мають на меті забрати Миколаїв і Одесу й відрізати Україну від моря. Утім, Арестович запевнив, що це неможливо.
Про це він сказав під час телемарафону, який транслюється, зокрема, і на 1+1.
"За моєю інформацією, почалася чергова хвиля ракетно-авіаційних ударів. І як завжди, із настанням темряви. Головне, з'ясувалося нарешті головний напрямок оперативних зусиль оперативника - це лінія Херсон-Миколаїв. Там відчайдушно намагаються йти на штурм Харкова, але Харків відбивається", - повідомив Арестович.
На уточнювальне запитання, чому окупанти обрали саме лінію Херсон-Миколаїв, він сказав: "Я думаю, у них так звана "бессарабська операція" на меті. І блакитна мрія РФ - забрати Миколаїв і Одесу і відрізати Україну від моря. Ще не народилися люди, які взяли Одесу у 21 столітті".
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.