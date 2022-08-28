"Це загроза і Китаю": генерал розповів, чи піде Путін на ядерну війну і за якої умови забере свої війська з України

Масовані удари по Україні – спроба росіян посіяти паніку серед українців та змусити Київ піти на переговори з Москвою на її умовах. Але війну в Україні Путін уже стратегічно програв.

У Кремлі можуть ухвалити рішення про повне виведення військ з України, щоб не допустити повного розгрому і до певної міри продовжити час життя путінського режиму. Це можливо за умови системної наступальної операції української армії в одному із секторів фронту.

Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005 році – 2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, Путін та його оточення бояться за своє життя, свою перспективу. Крім того, в його оточенні зростає невдоволення тим, що результатів не досягнуто, тим, що Путін не виконав завдання, яке ставив. Тому частина оточення шукає варіанти відходу та рекомендує мирний процес – щоб втримати режим та не допустити відповідальності на міжнародному рівні, щоб зараз забезпечити перехідний період.

"Але перспектив у Путіна немає. Що він може? Використовувати зброю, яку має, завдавати останніх ударів, застосовувати шантаж, особливо ядерний. Але цей шантаж усвідомлюється усіма країнами світу. Країни, які можуть відстежувати ядерні засоби, контролюють усі дії Росії в режимі онлайн. Це і тактичне, і стратегічне ядерне озброєння та атомні електростанції. Тож ядерний шантаж не спрацює", - каже Маломуж.

На його думку, під тиском ЗСУ Путін забере російські війська, буде укладено угоду під міжнародні гарантії України. Він зауважив, що такий сценарій на певний час врятує режим у Росії. Водночас, якщо ж ні, перспектива для Росії є дуже сумною.

"Я припускаю, що під загрозою провалу, початку можливих системних наступальних операцій, наголошую – системних – тобто дуже потужній підготовленій операції в одному з секторів, де буде забезпечений дуже потужний удар по військах ворога та їх втеча. Ось у цій ситуації, щоб далі не було повного розгрому, Росія може піти на умови, які ми ставимо", - наголосив він.

Маломуж додав, що також має буде визначено статус Росії як країни, яка загрожує світу.

"Тому що загроза застосування ядерної зброї – це не лише загроза для України чи Заходу. Це загроза і Китаю, бо за ядерного сценарію не виживе ніхто. Навіть за хороших партнерських відносин з Росією, там розуміють, що Путін грає з вогнем, який загрожує і їм. А центр протистояння – тут, в Україні, тож тему треба закрити тут. А далі можна буде говорити про новий світопорядок, який би забезпечував стабільну безпеку та недопущення подальших агресивних дій Росії", - пояснив колишній очільник СБУ.

Нагадаємо, Піонтковський заявив, що "у Росії була спроба внутрішнього перевороту".

Як повідомлялося, у Путіна спостерігаються ознаки шизофренії.

Читайте також: