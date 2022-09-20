"Це закінчиться протестами, бо воювати за Путіна ніхто не хоче": російський опозиціонер про мобілізацію в РФ

Загальна мобілізація в Росії закінчиться протестами, тому що воювати за очільника Кремля Володимира Путіна ніхто не захоче.

Про це Дмитро Гудков сказав в інтерв'ю виданню DW.

"Як Путін вдає, що це не війна з Україною, а "спецоперація", більшість людей вдають, що вони підтримують "спецоперацію". Але тільки замість підтримки того, що в екрані їм там показують, їх змусять поїхати до України вже з автоматом у руках, то від цієї підтримки нічого не залишиться", - сказав Гудков.

На його думку, російське командування може піти шляхом мобілізації, але результат буде абсолютно навпаки.

"Я думаю, що це закінчиться протестами, тому що воювати за Путіна ніхто не хоче", - сказав Гудков.

За його словами, серед росіян ніхто не бачить жодного сенсу у цій війні.

"Окрім якихось зовсім яструбів, прихильників імперії. Таких небагато, я думаю, їх відсотків 10-12 країною", - упевнений політик.

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Він зазначив, що одним законом чи заклинаннями з екрану ситуацію в РФ не виправити.

Путін 22 роки будував корумпований злочинний режим і гадає, що він зараз одним законом все виправить, зазначив опозиціонер.

"Нічого він не виправить.Просто закручування гайок.Це просто дає привід когось посадити навіть не за мародерство, швидше за все, за невиконання наказів.Значить накази не хочуть виконувати.А чому не хочуть накази виконувати? , вони злочинні. По-друге, ці накази просто тебе на той світ приведуть. Коли тебе просто як гарматне м'ясо відправляють проти професійно підготовленої армії з нормальним точним озброєнням. Ти не виконуєш наказу, тому що тебе уб'ють", - заявив Гудков.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що "референдуми" та мобілізація в РФ не матимуть жодних наслідків.

Раніше президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

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