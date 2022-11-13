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“Це заплутаний і затяжний конфлікт”: начальник штабів оборони Британії оцінив визволення Херсону

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Час на прочитання
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“Це заплутаний і затяжний конфлікт”: начальник штабів оборони Британії оцінив визволення Херсону

Фото: Вікіпедія

Очільник оборонного відомства Великої Британії радить не поспішати з висновками про поворотний пункт у війні в Україні.

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін назвав звільнення Херсону ще одним свідченням рішучості українців звільнити свою країну від окупації, але про перелом у війні говорити ще рано.

Таку заяву очільник британського оборонного відомства зробив в інтерв'ю BBC. 

Він висловив переконання, що Росія програє війну Україні, але радить не поспішати називати звільнення Херсону переломним моментом. 

“Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним та затяжним. Херсон – це значний здобуток, але протягом цієї війни ще будуть припливи та відпливи”, – зазначив Радакін. 

За його словами, завдання Британії в цій війні — підтримувати Україну політично, дипломатично та надавати їй військову допомогу. 

“Ми бачимо постійні невдачі Росії, і ми бачимо постійні успіхи України – рішучість повернути свою країну. Наше завдання — підтримувати Україну”, - сказав Радакін. 

Британський вищий офіцер не став коментувати можливість мирних переговорів з Росією після звільнення Херсона, зауваживши, що такі рішення буде приймати президент Зеленський відповідно до інтересів української держави.

Нагадаємо, британський міністр оборони Бен Воллес назвав втечу окупаційних військ з Херсона "ще одним стратегічним провалом Росії". Ба більше, Кремль не досягнув своїх цілей, а натомість здобув міжнародну ізоляцію й приниження.

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Дата публікації
Перегляди
1063
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