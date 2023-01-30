"Це займе лише хвилину": Путін погрожував Джонсону ракетним ударом напередодні 24 лютого

Погрози Путіна прозвучали після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки.

Експрем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом під час "надзвичайної" телефонної розмови напередодні вторгнення Росії до України. Зі слів Джонсона, Путін сказав йому, що це "займе лише хвилину".

Подробиці розмови - в документальному фільмі ВВС.

Путін озвучив погрозу після того, як тодішній прем'єр попередив, що війна для Кремля буде "цілковитою катастрофою" під час "дуже тривалої" розмови в лютому 2022 року.

Джонсон попередив, що вторгнення до України призведе до санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах Росії.

Він також намагався стримати військові дії Росії, сказавши Путіну, що Україна не приєднається до НАТО найближчим часом.



Джонсон також додав: "Одного разу він погрожував мені і сказав: Борисе, я не хочу тобі завдавати болю, але з ракетою це займе лише хвилину... або щось подібне".

Що відомо про ядерну загрозу

Володимир Путін напередодні заявив, що РФ може завдати превентивного ядерного удару для роззброєння противника.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін може використати ядерну зброю, якщо так вирішить.

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що російський диктатор знову почав погрожувати ядерною зброєю, бо це - єдина тема, яка ще може бентежити Захід. Втім, на думку експерта, ядерна риторика Путіна змінилася, оскільки він заявив, що Росія першою ніколи не застосує ядерну зброю, а лише у відповідь.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що Путін міг застосувати проти України ядерну зброю ще 24 лютого, проте поки він не наважився це зробити. Навіть якщо ЗСУ почнуть звільняти Крим, навряд чи станеться ядерний удар.

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