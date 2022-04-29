"Це зерно стане їм кісткою у горлі", - Данілов про "експропріацію" ворогом врожаю у фермерів Херсонщини

"Це зерно стане їм кісткою у горлі", - Данілов про "експропріацію" ворогом врожаю у фермерів Херсонщини

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що з боку РФ на території України триває суцільне мародерство, а вивезення українського зерна стане росіянам кісткою в горлі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявляє, що РФ - це країна, яка "в житті взагалі нічого не бачила такого", і для них те, як живуть українці, стало звичайним дивом.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо свобода, коментуючи так звану «експропріацію» врожаю у фермерів Херсонської області з боку рф.

"Це мародери, які все, що вони бачать, забирають. Це звичайна практика рашизму – прибирати до своїх рук все, що вони бачать, все, що можуть фізично захопити, користуючись тимчасовою можливістю. Це не тільки зерно, це й унітази, це і побутова техніка... Мало того, це зерно і те, що вони роблять, стане їм кісткою в горлі. І точно вони це не проковтнуть", - сказав Данілов.

За його словами, РФ - це країна, яка "в житті взагалі нічого не бачила такого", і для них те, як живуть українці, стало звичайним дивом.

"Вони, як кажуть в народі, хапають все під шумок. Ще раз наголошую, я більш ніж впевнений, що це не надовго", - зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, що війська або йдуть воювати, або йдуть займатися мародерством. "На жаль, ми бачимо не тільки мародерство, ми бачимо тероризм. Ми бачимо те, що вони робили в українських містах, і ми не про все ще можемо дізнатися", - сказав Данілов.

Він зауважив, що взагалі не розуміє, "як така країна (як РФ - ред.) існує на мапі світу", як до такої країни їдуть якісь поважні люди, "спілкуються з людиною, яка є сучасним Гітлером".

Нагадаємо, що у Херсоні російські окупанти почали вивозити українські овочі та зерно.

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