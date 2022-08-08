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"Це ж не ми проводимо": у Путіна відхрестились від "референдумів" на Запоріжжі та Херсонщині

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"Це ж не ми проводимо": у Путіна відхрестились від "референдумів" на Запоріжжі та Херсонщині

Фото: Associated Press

Адміністрація Кремля заявляє, що нібито це мешканці окупованих територій хочуть, аби "референдум" відбувся.

Адміністрація кремлівського диктатора Путіна бреше, що Росія не готує "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини.  

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков каже, що Росія нібито не збирається проводити псевдореферендуми.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

"Ці плани (проведення "референдуму" – ред.), вони ж у жителів регіонів. Це ж не ми проводимо референдуми. Тут треба зрозуміти, до кого пан Зеленський цією заявою звертається", - заявив Пєсков.

Пєсков також говорить, що зараз немає передумов для зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським, переговорний процес між українською та російською делегаціями – відсутній, оскільки, як вважають у Кремлі, українська делегація "пішла з радарів".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що після псевдореферендумів на окупованих територіях переговори будуть неможливі.

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