"Це жах, у голові осколки скла": жителі Запоріжжя розповіли про пережиту атаку

Одна з жінок прокинулася від того, що на ній лежить скло. Вона була вся у крові.

Мешканці Запоріжжя розповіли про пережитий обстріл у ніч проти 23 вересня. Дехто в момент атаки спав у своєму ліжку, хтось порався на кухні, а ще хтось повернувся з роботи і побачив своє вже зруйноване житло.

Як жителі Запоріжжя оговтуються після нічного обстрілу – повідомляє "Суспільне".

Місцева жителька Аліна розповіла, що під час вибухів поверталася з роботи. Коли приїхала додому, то побачила, що її квартира пошкоджена.

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"Двері у ванну вилетіли – скрізь скло. Вікон на кухні немає, шматка стіни немає. М'який диванчик – він весь розвалився. Телевізор злетів зі стіни. Усе розкидане, побите, потрощене. На балкон виходити не можна. Нам сказали, що він може впасти. Уся квартира в склі. Вся постіль у склі", – розповіла жінка.

Жителька Запоріжжя Надія Шоріна отримала поранення внаслідок обстрілу. У момент удару вона відпочивала, а прокинулася від того, що на неї посипалося скло.

"Це жах: я ніколи не очікувала, що на наш будинок таке може впасти. Я прокинулася від того, що на мені лежить скло, а інше – біля дивану. Я вся в крові була. Це було жахливо", – поділилася жінка.

Шоріна додала, що її відвезли мене до лікарні, де перев’язали рани.

Невістка пораненої жінка Тетяна Сніжко розповіла, що постраждалу з квартири деблокували рятувальники:

"Мама Надія зателефонувала, каже, що вікна лежали на ній. Їй порізало ноги, руки. Рятувальники її визволяли, бо двері заклинило. Ми приїхали, а її на "швидкій" відвезли. Ми її забрали, зараз вона піднялась забрати речі".

Заблокованими у квартирі опинилося і подружжя Книшів. Рятувальники допомогли людям вийти із помешкання після атаки:

"У цей момент дружина помідори закривала. І воно як бахнуло – все полетіло. Її почало трусити так, що я заспокоїти не міг. Ми вийти не могли, бо нас заблокувало. Кіт десь сховався, не можемо знайти. Дуже злякалися. Воно такий звук був: "Жух!" Мене з дивану скинуло, а дружину в коридор відкинуло".

73-річна Людмила Левіна розповіла, що в момент атаки спала і прокинулася від звуку вибуху.

"У голові осколки скла були. Вибито вікно. Фіранку туди віднесло — усе в склі було. Я не знаю, як все розказати, це треба все відчути. Хоч казали, щоб не прибирали уламки, щоб фіксували, але ми не можемо не прибирати: нам тут спати", – розповіла Левіна.

Переселенка з Бахмута Наталія поділилася, що вибухи чула не вперше, адже схоже переживала у рідному місті.

"Там я пережила те ж саме, коли ми вночі лягли спати й прокинулись від того, що на нас посипалося скло. Ми те саме робили, що й там: піднялися та пішли прибирати. Доведеться знов шукати квартиру", – розповіла Наталія.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: "Суспільне Запоріжжя"

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: "Суспільне Запоріжжя"

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: "Суспільне Запоріжжя"

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: "Суспільне Запоріжжя"

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: "Суспільне Запоріжжя"

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: "Суспільне Запоріжжя"

Нагадаємо, росіяни атакували Запоріжжя у ніч проти 23 вересня. За даними ДСНС, унаслідок ворожого обстрілу постраждали дев’ятеро людей, серед них – одна дитина.

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