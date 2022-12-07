"Це жахливо": Путін - про ракетні удари "просто по житлових кварталах"

Російський диктатор Володимир Путін, чиї терористи ракетами обстрілюють житлові будинки та інфраструктуру по всій Україні, цинічно заявив, що таке "робить Україна на окупованому Донбасі".

Про це диктатор заявив у середу, 7 грудня, під час засідання Ради з прав людини.

Російський диктатор, чия армія рівняє із землею українські міста, цинічно заявив, мовляв, "Україна обстрілює житлові квартали на Донбасі і це жахливо". Путін також побідкався, мовляв, західні правозахисники "не помічають обстрілів" окупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

Диктатор заявив, мовляв, Росії не потрібні західні правозахисні організації, бо "їх створили для дестабілізації ситуації на пострадянському просторі".

Як Росія обстрілює житлові масиви в Україні та вбиває людей

Російські терористи по-варварськи обстрілюють Україну. Окупанти ракетами та іранськими дронами завдають ударів по житлових будинках.

Народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента в Верховній раді України Федір Веніславський розповів, що від 24 лютого російськими терористами було знищено 38 тисяч житлових будинків, 2719 навчальних та понад 1250 медичних закладів.

Російські терористи буквально знищили житловий масив Харкова - Салтівку, на якій були лише житлові будинки. Також росіяни до листопада тероризували Миколаїв. Регулярно Росія обстрілює ракетами житлові будинки по всій території України.

6 жовтня російські терористи обстріляли ракетами житлові будинки в Запоріжжі, у місті виникли пожежі. Під завалами опинилися люди. Внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб.

14 липня стало відомо про обстріл Вінниці. Там росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 28 людей.

Також Росія обстріляла житлові будинки в Часовому Яру. Там загинуло 48 людей.

Читайте також: