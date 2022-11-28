Це життя наших воїнів: Кличко оцінив терміни закінчення війни в Україні

Мер Києва наголосив, що треба з розумінням ставитися до викликів і прогнозів щодо звільнення України від окупантів.

Мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що наступний Новий рік українці зустрінуть під мирним небом.

Про це очільник Києва Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він наголосив, що попри успіхи українських воїнів ще 20% території України окуповано росіянами. І невідомо, скільки ще українських воїнів віддадуть свої життя за звільнення Батьківщини.

"Це дуже складне питання, я не Нострадамус, хоча також хочу заглянути в "завтрашний день" (посміхається, - ред.). Я сподіваюся, я дуже хочу, щоб наступного року Новий рік ми всі зустріли під мирним небом. Ми не знаємо, скільки ще за це ми маємо заплатити, скільки життів наших воїнів. Але не будемо забувати, що 20% території України все ще окуповано. І росіяни не збираються йти, але ми допоможемо", - сказав Кличко.

Мер зауважив, що це складне завдання, я в жодному разі не хотів би применшувати.

"Треба з розумінням ставитися до таких викликів і прогнозів. Я дуже сподіваюся і ми робимо все для того, щоб наступний Новий рік ми відсвяткували вже в звільненій від агресора мирній Україні", - додав він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що попри ворожі атаки ракетами, дронами-камікадзе та постійну небезпеку кияни не від'їжджають з міста. За його словами, наразі у столиці фіксують близько 3,3 млн людей, які постійно проживають у місті.

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