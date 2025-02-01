"Це зло, яке не зупиниться саме по собі": Зеленський відреагував на російський удар по Суджі

Держава-агресорка Росія вдарила по інтернату з мирними жителями, які готувалися до евакуації. Це була російська авіаційна бомба.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Росіяни знищили будівлю, хоча там були десятки мирних жителів.

"Так Росія десятиліття тому вела війну проти Чечні. Так само вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські домівки. І навіть проти власного мирного населення російська армія використовує подібну тактику", — наголосив він.

Як наголосив український лідер, це держава, позбавлена ​​цивілізованості.

"І це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно і рішуче, навіть Росію можна змусити зупинитися. І це необхідно зробити, щоб убезпечити світ від російських бомб.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни завдали удару по школі-інтернату в Суджі на Курщині. Майже сотня людей опинилася під завалами, серед них більшість літнього віку та лежачих.

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