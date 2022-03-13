"Це змінить усю ситуацію": Дуда назвав "червону лінію" для НАТО у війні Росії проти України

"Це змінить усю ситуацію": Дуда назвав "червону лінію" для НАТО у війні Росії проти України

Дуда вважає, що російське керівництво здатне вдатися до застосування хімічної зброї.

Президент Польщі Анджей Дуда попередив, що застосування Путіним хімічної зброї в Україні може стати переломним моментом для НАТО. Такі дії країни-агресорки можуть спонукати НАТО переглянути своє рішення не втручатися у конфлікт у воєнному плані.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю ВВС.

За його словами, всі сподіваються, що Путін не наважиться на застосування хімічної зброї в Україні, але він все ж може використати це, оскільки перебуває в складній ситуації.

"Такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Якщо ви питаєте мене, чи Путін може використовувати хімічну зброю, я думаю, що Путін може використовувати будь-що прямо зараз, особливо коли він в цій складній ситуації… якщо він залучить зброю масового знищення, це змінить усю ситуацію. Звичайно, НАТО доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи, але і для всього світу", - заявив Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Володимир Путін політично уже програв війну в Україні, а у військовому плані він її не виграє.

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