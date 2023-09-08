"Це зовсім не та зброя, про яку нам розповідали": експерт оцінив можливості ракети "Кинджал"

Експерт каже, що "про "Кинджал" було багато міфів, як і про "другу армію світу".

Українська ППО ще кілька місяців тому почала збивати "Кинджали" відбиваючи ворожі атаки. Однак, виявляється, це зовсім не та зброя, про яку нам розповідали.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

Він наголошує, що у ракети немає особливої "гіпершвидкості".

"Це звичайна ракета, у якої немає нічого особливого. Є бойова частина, яка здатна пробити певну товщину бетону. Ми знімали з радарів їхню швидкість. Більше, ніж 5 тис. км на годину вона не розвиває, хоча росіяни казали про 10 тис.км. Недарма ж, як була інформація, всіх виробників та проєктантів "Кинджалів" посадили. Можливо, вони купу грошей вкрали", - зазначає експарт.

Рувін зауважує, що "Калібр", "Іскандер" та "Кинджал" – це однотипні ракети з однотипними двигунами.

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"Про "Кинджал" було багато міфів, як і про "другу армію світу". "Калібри" збиваються майже всі, "Кинджали" збиваються майже всі, збиваються завдяки Patriot старої версії", - каже експерт.

Попри це, "нічого кращого" за "Кинджал" у росіян наразі немає.

"У них є балістичні ракети "Яр", "Сармат". Ракети, які можуть нести ядерні боєприпаси. Але я невпевнений, що вони відповідають тому, про що заявлялось щодо них. Сподіваємось, що у росіян вистачить мізків не застосовувати ядерну зброю. Все решта збивається", - наголосив Рувін.

Додамо, у Мережі з'явилося відео спецоперації у Пскові, під час якої були знищені чотири російські військово-транспортні літаки Іл-76.

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