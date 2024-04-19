"Це зовсім нова унікальна розробка": у Defense Express припустили, чим могли збити російський Ту-22М3

Для того, щоб уразити російський літак на дистанції в понад 300 км від державного кордону, то радянські установки і ракети до них потрібно було повністю переробити.

Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо знищення російського Ту-22М3, то можна тільки робити припущення, як саме це могло відбутися. Для того, щоб ураження стало можливим на заявленій дистанції понад 300 км від державного кордону, то той самий С-200 треба було настільки радикально переробити, що від цього старого радянського комплексу повинно було не залишитися нічого. Навіть зенітну ракету 5В27, яка може летіти так далеко, теж треба було переробити. Тобто поміняти бойову частину, зробити кращу електроніку, збільшити дальність польоту", - пояснив Киричевський.

За словами військового експерта, це мало бути настільки радикальне перероблювання, що це по суті мав бути новий комплекс.

"Не кажучи про те, що радянський комплекс С-200 є стаціонарним комплексом, а треба було зробити його мобільним. Тобто це зовсім нова унікальна розробка, яка має кращі характеристики, ніж той самий радянський С-200, яку треба буде масштабувати. Щоб у ворога було менше даних про те, як ця історична подія трапилась, і, щоб вона ще повторилась, в інформаційному просторі варто робити тільки припущення", - додав Киричевський.

Знищення російського Ту-22МЗ 19 квітня: що відомо

В ніч проти 19 квітня Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого удару по Україні. Ворог атакував ракетами та БпЛА типу "Shahed". Вже зранку стало відомо, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил разом з ГУР МОУ вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Цей борт є носієм крилатих ракет типу Х-22, якими ворог атакує мирні українські міста.

ГУР і Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ліквідація відбулася під час виконання літаком бойового завдання. Інший ворожий літак, який прямував за ним, був змушений розвернутися.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров повідомив, що двох льотчиків російського військового літака Ту-22М3 доправили до медзакладів. З місця події евакуювали ще одного льотчика, який вижив, але невдовзі помер. Тривали пошуки четвертого члена екіпажу.

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