"Це зробили нелюди, і вони відповідатимуть": Зеленський - про ракетний удар по цивільній гуманітарній колоні у Запоріжжі

Станом на 21:30 відомо про 30 загиблих у результаті російського ракетного удару по колоні цивільних авто у Запоріжжі.

Про це сказав глава держави у відеозверненні 30 вересня.

"Ворог розпочав цей день зі свідомого й абсолютно прорахованого вбивства українців у Запоріжжі. Ракетний удар по цивільній автоколоні. Станом на цей час – 30 загиблих. Майже сто поранених і травмованих Російські військові знали, куди влучать їхні ракети. Це зробили нелюди. Від першого до останнього. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми. Людьми!", - підкреслив він.

Зеленський додав, що українці перебрали ініціативу у війні з Росією, адже завжди залишаються людьми.

"Саме тому ми впевнені в нашій перемозі. Саме тому ми перебрали ініціативу у війні. Саме тому ми зараз досягаємо відчутних результатів на полі битви... і це дуже важливо. Вітаю героїв! Бо ми залишаємося людьми й здобуваємо підтримку від людей – від усіх людей світу. Від кожного й кожної, хто відчуває біль, коли дізнається про свідоме вбивство ні в чому не винних людей", - сказав глава держави.

Він також додав, що тим часом у Москві влаштували якийсь фарс.

"У Москві сьогодні відбувся якийсь там черговий фарс. Щось там відзначали. Щось там скандували. Співали на площі. Говорили про Запоріжжя... Коли вони самі ж у Запоріжжі влаштували таке. Нелюди. Вічна пам’ять усім загиблим від російських терактів!", - підсумував він.

Нагадаємо, російська армія вранці 30 вересня завдала ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію і забрати своїх родичів.