Центр Харкова нині нагадує фільм жахів, а середмістя в Ізюмі взагалі знищене

Ворог руйнує людські помешкання і вбиває цивільних.

600 багатоповерхівок Харкова, які знищили росіяни, не підлягають відновленню. І ця цифра зростає щодня, бо рашисти і далі руйнують місто. Лише сьогодні зруйнували з десяток будинків, під завалами опинилися троє людей.

Про це йдеться в ТСН.

У купі мотлоху - залишки архітектурної пам’ятки і майно десятків родин. Чотири поверхи будинку в один момент перетворились на гору уламків та сміття. Коли ракета влучила - троє мешканців опинилися під завалами, двоє з них загинули. Цей будинок прикрашав Харків 111 років, пережив дві війни. І лише снаряд «руського міру» знищив його вщент.

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Прямим влучанням сьогодні знищили кілька десятків житлових квартир у різних районах. Окупанти почали гатити ще з ночі і протягом дня вибухи не припинялись.

За 19 днів війни ворожі ракети зруйнували 600 багатоповерхівок. І їх вже не відбудувати. Центр Харкова нині нагадує фільм жахів - суцільні руїни та воронки від снарядів на дорогах. Повністю знищене середмістя і в Ізюмі. Містечко, яке до війни налічувало 46 тисяч жителів, зараз майже стерто з землі, інфраструктура не підлягає відновленню. Понад 2 тисячі людей змогли евакуювати до Лозової. Там їх розселили у гуртожитках та лікарнях.

Самотужки намагались виїхати з пекельного Ізюму люди в мікроавтобусі, та рашисти поцілили прямо у автомобіль. Що з пасажирами та водієм – невідомо.

У підвалах Ізюму продовжують ховатися чимало людей. Світла, газу і опалення тут немає вже 10 днів. Проте за даними Генштабу, окупанти вже відступають зі своїх позицій на Ізюмщині. Збройні сили поступово винищують і ворога, і його ракети.