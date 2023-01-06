Центр інтенсивних боїв: Maxar показав супутникові фото розбомбленого Бахмута

Фото датовані серпнем та січнем.
Місто Бахмут на Донеччині зазнало серйозних руйнувань внаслідок обстрілів армії Російської Федерації. Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки протягом пів року щоденних атак.
Фото опубліковані у Twitter американської аерокосмічної компанії.
Український Бахмут фахівці Maxar Technologies називають гарячою точкою фронту.
Для порівняння вони опубліковано знімки, що датовані 1 серпня 2022-го та 4 січня 2023-го. На фото видно, що у Бахмуті зруйновані та знищені будинки та інфраструктура.
"Місто було центром інтенсивних боїв між російськими та українськими силами протягом останніх 6 місяців, і зображення показують значні пошкодження будівель та інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Оборона Бахмута
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Бахмут зруйнований на понад 60%. За його словами, українські захисники мужньо обороняють місто.
Своєю чергою, голова ГУР Кирило Буданов каже, що місто перестало існувати. Деякі райони просто зрівняні із землею, а тому Бахмут легше робити з "нуля", ніж відбудовувати, вважає він.
Тим часом мапи бойових дій за 5 січня Міноборони Великої Британії показує, що в Бахмуті відбуваються запеклі бойові дії, проте українським військам вдалося вибити загарбників за межі міста.
У Генштабі кажуть, що окупанти намагаються за будь-яку ціну захопити місто. Там щодня ЗСУ відбивають до 20 атак. На Бахмутському напрямку Росія зосереджує зусилля.
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