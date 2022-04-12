Центр протидії дезінформації опублікував 6 правил нової "воєнної" України

Там закликали акцентувати увагу на внутрішній дисципліні та інформаційній гігієні.
Центр протидії дезінформації при РНБО України запропонував 6 правил нової "воєнної" України для мирного існування один з одним.
Про це йдеться в повідомленні Центру в Мережі 12 квітня.
Там закликали відкинути всі чвари й акцентувати увагу на внутрішній дисципліні та інформаційній гігієні.
"Триває 48-й день війни і ми всі розуміємо, що жити, як раніше, вже не вийде! Тому пропонуємо 6 правил нової "воєнної" України для мирного існування одне з одним", – йдеться в повідомленні.
6 правил нової воєнної України:
- Не порушуємо режиму тиші. Прохання – максимально обмежити гучну музику (особливо російськомовну), сигналізації авто, гупання в квартирах.
- Не сперечаємося з поліцейськими та тероборонівцями, пам'ятаємо про ввічливість та спокій.
- Не зловживаємо алкоголем, де це дозволено. Не смітимо на вулицях.
- Комендантська година діє для усіх, навіть для тварин.
- Завжди перевіряйте інформацію перед тим, як її поширювати. Дезінформація та маніпуляція – це одвічні помічники окупантів.
- Довіряйте інформації лише з офіційних джерел.
"Пам'ятаймо: країна у нас одна – іншої немає. Тому вчимося жити за новими правилами, в мирі та злагоді, на злість усім ворогам!" – закликали в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, організація Uanimals поділилася порадами, як правильно вигулювати собак під час війни.
Читайте також: