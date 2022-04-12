Центр протидії дезінформації опублікував 6 правил нової "воєнної" України

Там закликали акцентувати увагу на внутрішній дисципліні та інформаційній гігієні.

Центр протидії дезінформації при РНБО України запропонував 6 правил нової "воєнної" України для мирного існування один з одним.

Про це йдеться в повідомленні Центру в Мережі 12 квітня.

Там закликали відкинути всі чвари й акцентувати увагу на внутрішній дисципліні та інформаційній гігієні.

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"Триває 48-й день війни і ми всі розуміємо, що жити, як раніше, вже не вийде! Тому пропонуємо 6 правил нової "воєнної" України для мирного існування одне з одним", – йдеться в повідомленні.

6 правил нової воєнної України:

Не порушуємо режиму тиші. Прохання – максимально обмежити гучну музику (особливо російськомовну), сигналізації авто, гупання в квартирах. Не сперечаємося з поліцейськими та тероборонівцями, пам'ятаємо про ввічливість та спокій. Не зловживаємо алкоголем, де це дозволено. Не смітимо на вулицях. Комендантська година діє для усіх, навіть для тварин. Завжди перевіряйте інформацію перед тим, як її поширювати. Дезінформація та маніпуляція – це одвічні помічники окупантів. Довіряйте інформації лише з офіційних джерел.

"Пам'ятаймо: країна у нас одна – іншої немає. Тому вчимося жити за новими правилами, в мирі та злагоді, на злість усім ворогам!" – закликали в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, організація Uanimals поділилася порадами, як правильно вигулювати собак під час війни.

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