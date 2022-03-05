Центр протидії дезінформації спростовує чутки, що українцям не треба платити за комуналку і за кредитами

Центр протидії дезінформації спростовує чутки, що українцям не треба платити за комуналку і за кредитами

Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

В суспільстві почали ширитись чутки про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами. Але Центр протидії дезінформації при РНБО України зазначає, що воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

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«Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня. А оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та Інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації», - зазначили в центрі.

Там також нагадали, СМС-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку, чи нарахування штрафів за кредити, або комуналку через несплату не підтвердилися.