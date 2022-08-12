Центр спротиву отримав інформацію про місця проживання "бучанських катів": фото

ЦНС вже повідомляв, що має багато персональної інформації військових 83 окремої десантно-штурмової бригади з Уссурійська.

Центр національного спротиву володіє інформацією про те, де і в яких умовах живуть російські окупанти, зокрема і "бучанські кати".

Нещодавно ЦНС вже повідомляв, що має багато персональної інформації військових 83 окремої десантно-штурмової бригади з Уссурійська. Ця бригада була одним з тих підрозділів, які вели бої в Київській області на початку повномасштабного вторгнення росії, зокрема і в Бучі.

Як повідомили джерела Центру, після публікації попередніх даних в бригаді почалися масштабні перевірки. Керівництво частини та ФСБ намагаються знайти "крота", який співпрацює із ЗСУ.

Центр національного спротиву представляє нову порцію персональної інформації про російських окупантів, які чинили звірства в Україні.

Фото будинків, в яких виживають російські військові. Дивлячись на ці фото, стає зрозуміло чому вони такі злі на нас – бо ми живемо заможніше і дихаємо вільніше.

Фото помешкань.

Також Центр оприлюднив фото казарм для проживання родин.

"Незважаючи на причини, які вас змушують їхати вбивати українців, запам’ятайте – ви можете завжди здатися в полон і жити далі. Як – то вже вирішувати не нам. Але ставши на шлях воєнного злочинця – пам’ятайте, ці злочини не мають терміну давності в усьому світі. А ми забезпечимо, щоб про вас не забули на трибуналі", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, у Бучанській громаді під час вторгнення військ Росії та окупації загинули щонайменше 458 українців (366 чоловіків, 86 жінок, п'ять невпізнаних, один мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло) — саме стільки тіл загиблих знайшли.

Звірства в Бучі: чи є шанс упізнати всіх загиблих

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