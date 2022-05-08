"Центр зайнятості з діставання трупів": маріупольцям обіцяють гроші за розбирання завалів

У Маріуполі російські окупанти примушують людей розбирати завали розбомбленого та блокадного міста.

Робити так зване прибирання міста охочих не багато. Та й протягом останнього часу люди почали масово відмовлятися від роботи на завалах.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, саме тому росіяни вирішили змінити тактику. Тепер за роботу на завалах обіцяють сплачувати гроші в рублях. Задля цього у Маріуполі відкрили "центри зайнятості". Називають їх "Республіканські центри зайнятості "ДНР".

Людям пропонують роботу на: інформаційному забезпеченні, благоустрої міста, розбиранні завалів та збиранні тіл загиблих. Окупанти пропонують заробітну плату від 10 до 32 тис. рублів.

"Сюреалізм на марші - центр зайнятості з діставання трупів з-під завалів. Розум відмовляється складати ці картинки разом, але на сьогодні - це реалії життя Маріуполя", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, маріуполець розповів, як відбувається так зване прибирання розбомбленого та майже повністю окупованого росіянами міста. Під натиском окупантів та аби прогодувати родину, тиждень тому чоловік зголосився розгрібати в місті завали. Людина витримала лише кілька днів. Все тому, що кількість людських тіл і їх фрагментів під завалами зводить з розуму,

Читайте також: