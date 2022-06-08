Цензура щодо кількості загиблих військових та мобілізація в "ЛДНР" загострюють невдоволення в РФ - ISW

Цензура щодо кількості загиблих військових та мобілізація в "ЛДНР" загострюють невдоволення в РФ - ISW

Зусилля Кремля щодо цензури інформації про реальну кількість загиблих військовослужбовців і примусова мобілізація в "ЛДНР" загострюють напруженість всередині країни та антивоєнні настрої в Росії.

Внутрішні скарги росіян на недостатню підготовку російських бойових сил, ймовірно, спонукають Москву вживати заходи, щоб приборкати невдоволення.

Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, зазначається, що Управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що Кремль наразі доручив юристам і психологам переконати сім'ї особового складу затонулого крейсера "Москва" утриматися від розголошення будь-якої інформації про смерть своїх родичів, щоб придушити зростаючу соціальну напругу в Росії.

У ГУР додали, що Кремль навіть вже погрожує анулювати фінансову компенсацію сім'ям членів екіпажу "Москви", якщо вони публічно обговорюватимуть затоплення крейсера, внаслідок чого деякі родичі на знак протесту відмовилися зустрічатися з командуванням ЧФ у окупованому Севастополі.

Українські ЗМІ також окремо повідомили, що задля зняття напруги у "ДНР" змінили мобілізаційні протоколи і тепер обіцяють компенсації пораненим і загиблим на передовій у війні, яку РФ розв'язала проти України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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