Церковна хористка УПЦ МП наводила ворожі ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя — подробиці

Жінка ще з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

Служба безпеки України затримала ще одну прихильницю рашизму, яка коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю та очікувала повної окупації регіону. За даними слідства, затриманою виявилась церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ (МП).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Подробиці

Встановлено, що за координатами фігурантки російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру. Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

СБУ затримала прихильницю РФ у Запоріжжі / Фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ встановили місцеперебування російської інформаторки і затримали її у власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя.

СБУ затримала прихильницю РФ у Запоріжжі / Фото: Служба безпеки України

Як встановило розслідування, фігурантка ще з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України.

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Спілкувалась зі знайомими з Москви

Вона неодноразово розповідала про це своїм знайомим з Москви у ході телефонних розмов. Згодом фігурантка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади.

СБУ затримала прихильницю РФ у Запоріжжі / Фото: Facebook/Служба безпеки України

Отриману інформацію вона месенджером передавала своїм знайомим в Росії, які потім “звітували” про це представникам спецслужб РФ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі закритої інформації.

СБУ затримала прихильницю РФ у Запоріжжі / Фото: Служба безпеки України

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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