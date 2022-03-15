Церкви та релігійні організації закликали запровадити безполітну зону над Україною

Церкви та релігійні організації закликали запровадити безполітну зону над Україною

Релігійні організації також просять створити гумкоридори.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України.

Про це йдеться на сайті Мінкульту.

Церковники просять надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних мешканців України від регулярних бомбардувань і ракетних ударів російських загарбників.

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"Крім цього, ВРЦіРО звернулася до керівництва російської федерації, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів Росії ‒ вжити термінові заходи з організації гуманітарних коридорів для евакуації мешканців українських міст і селищ із районів, де тривають активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором, а також негайного обміну військовополоненими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до лідерів НАТО із проханням закрити небо. Голова держави попередив, що Росія піде війною на Альянс, і це лише питання часу.