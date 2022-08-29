"Цей день настав": місія МАГАТЕ уже в дорозі на Запорізьку АЕС (фото)

Місія Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) вирушила до Запорізької АЕС, яку захопили російські окупанти, котрі своїми злочинними діями ставлять під загрозу увесь світ.
Місія прибуде на ЗАЕС цього тижня.
Про це повідомив керівник ядерного агентства ООН Рафаель Маріано Гроссі.
Керує місією сам Гроссі.
"Цей день настав. Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ зараз у дорозі до Запоріжжя. Ми повинні захистити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка прибуде на ЗАЕС цього тижня", - сказано в його повідомленні у Twitter.
Як повідомлялося, за погодних умов, як у понеділок, 29 серпня, у випадку імовірної важкої аварії на ЗАЕС радіоактивна хмара накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії.
Проте, як заявили у США, Росія не визнає загрозу радіаційного забруднення навколо Запорізької АЕС.
Нагадаємо, окупанти збільшили кількість техніки і військових на ЗАЕС.
Тим часом окупантів, які перебували на ЗАЕС, забрали до реанімації з ознаками променевої хвороби.
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