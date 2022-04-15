“Цей міф спалений”: Зеленський пояснив, чому Росія втратила право на спадок давньої Русі

Український президент порівняв російських окупантів із ординцями, які так само руйнували стародавній Чернігів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після руйнування Чернігова Російська Федерація втратила право називатися спадкоємницею давньої Русі.

Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 15 квітня.

Український президент нагадав, що за понад тисячолітню історію стародавній Чернігів бачив уже досить війн та загарбників, і тепер, у 21-му столітті, заслуговує на мир та спокій.

“Але... Прийшла Росія. Прийшла з найгіршим, що Чернігів переживав за увесь час із Х століття. З часів тієї Русі, на зв’язок з якою Росія колись претендувала. Тепер і цей міф спалений. Русь не руйнувала б себе саму. З нею це робили чужинці. Ординці та інші загарбники”, - наголосив Зеленський.

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Президент підкреслив, що те, як поводять себе окупанти на українській землі, свідчить про їхні справжні загарбницькі наміри. “Воюють вони так само – заради грабунку та заради знущань”, - зауважив він.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 50-го дня війни

Нагадаємо, у розбитому російськими окупантами Чернігові побували світові засоби масової інформації. Журналісти у Чернігові документували, які руйнування завдали російські окупанти.

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