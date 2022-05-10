"Цей недолік бачимо на полі бою": Арестович назвав головну проблему російських військових начальників

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що головна проблема російських військових начальників полягає в тому, що вони не можуть заперечити наказу, навіть якщо він заздалегідь нездійсненний, а стратегія провальна.

Російська військова школа бере початок у пруській, де було два основні принципи управління військами: централізоване командування та вільна тактика.

Про це Арестович написав у Мережі.

"Росія взяла лише перше. Цей недолік ми бачимо на полі бою", – зазначив радник голови ОП.

Він наголосив, що російська стратегія в Україні була спочатку провальною. Проте жоден військовий начальник не заперечив цей план і продовжує боятися заперечувати. Російські солдати та офіцери в Україні продовжують виконувати накази, зазнаючи величезних втрат, які ведуть до їхньої поразки, впевнений Арестович.

"Цьому не можна навчитися за тижні чи місяці. Це має бути у крові спочатку. Свобода творчості на війні може бути лише рисою характеру. А будь-яка свобода у РФ під забороною", – резюмував радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, напередодні журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів – на сьогодні точно можна стверджувати, що серед російських силовиків є розкол у питанні війни в Україні, про що свідчать отримані журналістами листи.

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