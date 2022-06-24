Цей статус дає можливість і спільну відповідальність: стало відомо, коли почнеться відбудова України

У вересні цього року почнеться відбудова українських міст, які постраждали від російських окупантів.
Статус “кандидати в члени ЄС” дає можливість відбудувати нашу державу.
Про це в етері телемарафону повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина.
“На наших плечах — велика відповідальність. Рішення ухвалене на базисі 100 відсоткової довіри до нас. Ми вже зробили домашню роботу — пропрацювали дорожню карту реалізації рекомендацій та плануємо ухвалення законів. Я впевнена, що наша відбудова почнеться вже з вересня цього року. Оскільки цей статус дає можливість і спільну відповідальність разом з ЄС відбудувати нашу державу”, - наголосила Ольга Стефанішина.
Нагадаємо, що на ремонті київського крематорію розікрали понад 700 тисяч гривень.
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