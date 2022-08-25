"Цей "Титанік" прийшов до свого айсберга": Зеленський розповів, як відбуватиметься звільнення України

Російським окупантам не вдасться захопити Україну.
Проте ЗСУ знадобиться час, щоб звільнити всю окуповану територію України.
Про це 25 серпня під час свого відеозвернення сказав президент України Володимир Зеленський.
"І ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, іще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому. Ми маємо витримати цей час і докласти всіх необхідних зусиль разом із партнерами. І так буде. Будемо тиснути на терористів на всіх фронтах – на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері", - сказав Зеленський.
Президент України наголосив, що Україна відповість за обстріли своїх міст.
"За кожен обстріл буде відповідь окупантам. За Оріхів – буде. За Чаплине – буде. За Шепетівку – буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь, міста Донбасу, за всіх інших, по кому бʼють російські військові, – буде їм відповідь. Росія підготувала і нашій державі, і Європі, і світу багато проблем, криз і катастроф. Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама, сама держава-терорист. Цей "Титанік" прийшов до свого айсберга 24 лютого, і хоч би як вони намагалися залишитись на плаву, у них це не вийде", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, експерт пояснив, для чого Путін зібрав сотні одиниць авіації біля кордону з Україною.
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