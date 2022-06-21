Цей тиждень може бути вирішальним - голова ВА Роман Власенко про подальший розвиток подій в Сєвєродонецьку

Цей тиждень може бути вирішальним - голова ВА Роман Власенко про подальший розвиток подій в Сєвєродонецьку

Російські окупаційні війська взяли під повний контроль селище Тошківка на Луганщині. Тим часом українські сили контролюють забудову навколо Сєверодонецька.

Голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко повідомив, що на лінії зіткнення ворог зосередив всі резерви особового складу та техніки.

Про це Власенко розповів в ефірі спільного телемарафону у вівторок, 21 червня.

"На сьогоднішній день, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між Мирною Долиною та Гірським. Були зупинені вчора, але тиск продовжується", – сказав голова районної військової адміністрації.

За його словами, епіцентром протистояння між ЗСУ та російською армією є вся Луганщина.

"Вуличні бої (у Сєвєродонецьку, – ред.) не припинилися. Наші хлопці контролюють забудову навколо Сєверодонецька, населені пункти-сателіти міста. Такі ж потужні обстріли є в Лисичанській громаді, і в Горській, і в Попаснянській – по всій лінії від Миколаївки до Тошківки та Устинівки", – резюмував Власенко.

Як раніше повідомляли, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти посилять артобстріли і спробують захопити увесь Сєвєродонецьк найближчими днями.

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