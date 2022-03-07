Цей трагічний конфлікт є особистим як для мене, так і для Telegram – засновник месенджера Дуров

Він сказав, що вже втратив свою компанію – ВК – і будинок, але зробив би це знову без вагань.
Ексгендиректор російської соцмережі "ВКонтакте" та один із засновників месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що конфлікт в Україні для нього є особистим, адже бізнесмен має українське коріння.
Про це Дуров написав у Мережі 7 березня.
Зокрема, він нагадав, як 2013 року був звільнений з власної ж компанії "ВКонтакте", бо відмовився надавати ФСБ РФ особисті дані українських користувачів. Дуров заявив, що втратив тоді свою компанію та будинок, "але зробив би це знову – без вагань".
"Якщо ви стежите за моїми дописами, то знаєте, що з боку мами я веду свою родинну лінію з Києва. Її дівоче прізвище українське (Іваненко), і до сьогодні в нас живе багато родичів в Україні. Тому цей трагічний конфлікт є особистим і для мене, і для Telegram", – йдеться у повідомленні.
Дуров також написав, що деякі люди запитували, чи є Telegram безпечним для українців, бо його засновник колись жив у Росії. Тож Дуров вирішив розповісти, як завершилася його кар’єра в РФ.
"Дев'ять років тому я був генеральним директором "ВКонтакте" – найбільшої соціальної мережі у Росії та Україні. 2013 року російська служба безпеки ФСБ зажадала, щоб я надав їм особисті дані українських користувачів ВК, які протестували проти проросійського президента. Я відмовився виконувати ці вимоги, бо це означало б зрадництво наших українських користувачів. Після цього мене звільнили з компанії, яку я заснував, і я був змушений покинути Росію. Я втратив свою компанію та свій будинок, але зробив би це знову – без вагань", – запевнив Дуров.
Нагадаємо, 2021 року Дуров отримав громадянство Франції. Того ж року дочірня компанія "Газпрому" – "Согаз" – придбала у російського мільярдера Алішера Усманова соцмережі "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також поштовий сервіс "Mail.ru".
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