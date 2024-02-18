"Цезарь Куніков" поставив крапку у кар'єрі командувача Чорноморського флоту РФ – британська розвідка

Під керівництвом Віктора Соколова ЧФ втратив близько 20% своєї сили.

Російські пропагандистські Телеграм-канали та "воєнкори" пишуть про зняття з посади командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова, який обіймав її від 14 вересня 2022 року.

Як йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії, це, швидше за все є результатом успіху України в потопленні різних кораблів під його командуванням.

"Можливо, роль у його звільненні зіграв і стиль керівництва Віктора Соколова. Хоча це не підтверджено Міністерством оборони Росії, Соколова, ймовірно, змінив його колишній заступник, віце-адмірал Сергій Пінчук. Він виконуватиме обов’язки командира до завершення внутрішнього розслідування щодо затоплення десантного корабля Цезар Куніков", - йдеться у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, зранку 14 лютого в Чорному морі було знищено російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Операцію провели українські військові спільно з розвідниками.

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