Як Трампу запустити процес, що завершиться поразкою Росії: Чалий пояснив

Валерій Чалий зазначив, що Путін діє як гопнік, а гопнік поки не отримає, він не зупиниться, бо проти сили діє лише сила.

Коли президент США Дональд Трамп зрозуміє, що Путіну треба "дати по морді", тоді піде нормальний процес, який для РФ завершиться поразкою.

Про це в етері "КИЇВ24" розповів дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США 2015-2019 роках Валерій Чалий.

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"Проти сили діє тільки сила. Треба сформувати силу для того, щоб Путіну по морді раз дати сильно, що ще жодного разу не було за цей час. Путін – гопнік, він діє як гопнік і все його оточення. А гопнік поки не отримає, він не зупиниться. Чи захоче цього Дональд Трамп, ми ж не знаємо. У Трампа є підтримка американського бізнесу, цього не було у Байдена", — говорить Чалий.

Поки Трамп планує лише санкційний тиск. Якщо діяти швидко, то збільшення видобутку нафти та зниження цін на неї цін може підточити РФ, також зазначив Валерій Чалий.

Раніше Трамп пообіцяв Путіну велику послугу, якщо він зупинить війну.

Нагадаємо, після інавгурації президент США Дональд Трамп висловився про свою обіцянку "завершити війну в Україні за день" та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше.

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