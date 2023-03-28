Challenger 2 прибули до України і "незабаром приступлять до бойових завдань": Резніков заінтригував заявою (відео)

До України від Британії прибули перші танки Challenger 2. Міністрі оборони Олексій Резніков проїхався на першому такому танку і повідомив, що скоро "ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань".

Відео тест-драйву міністр опублікував на своїй сторінці у Twitter.

"Було дуже приємно покататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Невдовзі ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань. Дякую, Ріші Сунак, Бен Воллес та британський народ", - написав він під відео.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

Резніков не розкрив кількість одиниць, але раніше Британія пообіцяла передати України 14 таких танків.

Західна техніка для українського контрнаступу

Нагадаємо, у Міноборони показали, як міністр Олексій Резніков випробував техніку від Німеччини, Британії та США. Йдеться про Challenger, Stryker&Cougar та Marder. Український міністр наголосив, що ця нова техніка складе добру компанію своїм "побратимам" на полі бою.

До слова, Spiegel з посиланням на власні джерела повідомило, що 18 танків Leopard 2, які Німеччина пообіцяла передати ЗСУ для захисту від російської агресії, вже прибули в Україну.

Удвічі більше, ніж обіцяли - Британія збільшить постачання танків до України

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