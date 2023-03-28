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Challenger 2 прибули до України і "незабаром приступлять до бойових завдань": Резніков заінтригував заявою (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Challenger 2 прибули до України і "незабаром приступлять до бойових завдань": Резніков заінтригував заявою (відео)

Фото: commons.wikimedia.org

Раніше Британія пообіцяла передати України 14 таких танків.

До України від Британії прибули перші танки Challenger 2. Міністрі оборони Олексій Резніков проїхався на першому такому танку і повідомив, що скоро "ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань".

Відео тест-драйву міністр опублікував на своїй сторінці у Twitter.

"Було дуже приємно покататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Невдовзі ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань. Дякую, Ріші Сунак, Бен Воллес та британський народ", - написав він під відео.

Резніков не розкрив кількість одиниць, але раніше Британія пообіцяла передати України 14 таких танків. 

Західна техніка для українського контрнаступу

Нагадаємо, у Міноборони показали, як міністр Олексій Резніков випробував техніку від Німеччини, Британії та США. Йдеться  про Challenger, Stryker&Cougar та Marder. Український міністр наголосив, що ця нова техніка складе добру компанію своїм "побратимам" на полі бою. 

До слова, Spiegel з посиланням на власні джерела повідомило, що 18 танків Leopard 2, які Німеччина пообіцяла передати ЗСУ для захисту від російської агресії, вже прибули в Україну.

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Дата публікації
Перегляди
1104
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