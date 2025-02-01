"Чарівник, але без чарівної палички": Братчук відповів, чи зможе Драпатий швидко стабілізувати ситуацію на фронті

Є сподівання, що Драпатому вдасться виконати надзвичайно складні завдання, які перед ним стоять: це передусім стабілізація фронту, щоб ворог не просувався далі.

Днями командувачем оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця", де відбуваються найжорстокіші бої, призначений досвідчений генерал-майор, командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий. Є сподівання, що Драпатому вдасться виконати надзвичайно складні завдання, які перед ним стоять: це передусім стабілізація фронту, щоб ворог не просувався далі.

Про це розповів спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в інтерв'ю виданню "Главред".

"Генерал Драпатий – авторитет для війська, мене особисто і моїх побратимів. Дехто з побратимів дуже добре його знає, навіть десь поруч воювали. Це професійна, віддана Україні та українському народу людина, яка мотивована на боротьбу та досягла результатів. Але він не чарівник. Точніше, чарівник, але наразі без чарівної палички, яка б дозволила за умовних один-два тижні повністю стабілізувати ситуацію. Знаю, що сьогодні проводиться активна робота щодо тих бригад, які є у підпорядкуванні Драпатого, і вони виконуватимуть відповідні бойові завдання. Крім того, генерал має людей, яким довіряє – у них, наголошую, величезний бойовий досвід. Вони знають, як воювати, і допомагатимуть йому працювати. Тому є сподівання, що Драпатому вдасться виконати надзвичайно складні завдання, які перед ним стоять. Ми розуміємо, що це передусім стабілізація фронту, щоб ворог не просувався далі", – каже Братчук.

На думку спікера, Драпатий впроваджуватиме оперативну реформу структури Сил оборони, про яку напередодні говорив президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Такі кроки дозволять бригадам, а в майбутньому дивізіям і корпусам, брати персональну відповідальність на певній ділянці фронту без посередників зверху та проявляти ініціативу на полі бою.

"Нова структура сприятиме втіленню у життя комунікації, яка передбачатиме відхід від ручного управління на тактичному рівні та спрощення ухвалення складних рішень. Все це допоможе нам ухвалювати рішення для виконання головного завдання – стабілізації фронту. Драпатому доведеться дуже активно попрацювати над впровадженням цих заходів, але очевидно, такі ідеї він підтримує", – резюмував Братчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 26 січня призначив генерал-майора Михайла Драпатого командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Водночас він зберіг за собою посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. Зараз перед Драпатим стоїть нове стратегічне завдання – зупинити наступ росіян на Донеччині та забезпечити оборону позицій українських військ на найбільш гарячому відрізку фронту.