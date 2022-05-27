"Час дати відповідь нелюдам": у Зеленського закликали партнерів передати Україні РСЗВ

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк закликав українських партнерів надати Україні реактивні системи залпового вогню.
За його словами, Росія використовує проти мирного населення України найважчу зброю, а партнери досі вагаються щодо надання ЗСУ РСЗВ.
Про це Подоляк написав у своєму Твіттері.
"Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?" - написав Подоляк.
Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена планують надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS.
Слід зазначити, що завдяки цим РСЗВ може настати перелом у війні.
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