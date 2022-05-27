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"Час дати відповідь нелюдам": у Зеленського закликали партнерів передати Україні РСЗВ

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"Час дати відповідь нелюдам": у Зеленського закликали партнерів передати Україні РСЗВ

Фото: msn.com

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк закликав українських партнерів надати Україні реактивні системи залпового вогню.

За його словами, Росія використовує проти мирного населення України найважчу зброю, а партнери досі вагаються щодо надання ЗСУ РСЗВ.

Про це Подоляк написав у своєму Твіттері.

"Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?" - написав Подоляк.

Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена планують надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS.

Слід зазначити, що завдяки цим РСЗВ може настати перелом у війні.

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