Час грає на користь Путіна: відомий американський політолог зробив невтішний прогноз

До кінця року Україна може зазнати краху: Роберт Кейган пояснив, що робити, аби цього не сталося.

Російський диктатор Путін вважає, що час грає на його користь, і він має рацію.

Про це в інтерв’ю CNN заявив відомий американський політолог, аналітик Роберт Кейган.

"Путін вважає, що час грає на його користь, і, я думаю, що він має рацію. Якщо нічого не буде зроблено протягом наступних кількох тижнів, то допомога США може закінчитися, а на отримання нової потрібен час. Тож до кінця року вони (Україна – ред.) можуть зазнати краху, чи то від фактичної нездатності воювати, чи то від падіння морального духу, якщо не отримають жодної підтримки від Сполучених Штатів", – сказав аналітик.

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Отже, за словами Кейгана, Путін думає, що зможе протриматися достатньо довго, щоб виграти війну.

"І ми повинні чітко розуміти, що перемога не означає врегулювання шляхом переговорів, коли Україна зберігає частину свого суверенітету тощо. Перемога для Путіна – це повна ліквідація України як незалежного суб'єкта на світовій арені", – наголосив політолог.

Нагадаємо, відомий американський політолог, аналітик Роберт Кейган назвав найбільшу помилку 46-го президента США Джо Байдена, яка завадила Україні виграти війну до 2025 року.

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