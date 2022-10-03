"Час настав": Кадиров оголосив про відправлення своїх неповнолітніх дітей на війну проти України

Дітей навчили поводитися зі зброєю та застосовувати її на різних дистанціях. Тому скоро сини Кадирова нібито поїдуть на війну проти України.

Президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що троє його неповнолітніх синів незабаром вирушать на війну РФ проти України і перебуватимуть "на найскладніших ділянках зіткнення".

Також чеченський лідер показав кадри підготовки його дітей до участі в бойових діях. Відповідний пост він опублікував у своєму Телеграм.

За словами Кадирова, його сини — 14-річний Адам, 15-річний Елі та 16-річний Ахмат — почали проходити бойову підготовку "ледь не змалку" і наразыісвої навички вони "готові застосувати в зоні спеціальної військової операції".

"І я не жартую. Настав час показати себе в реальному бою, і це їхнє прагнення я тільки вітаю. Скоро вони вирушать на передову і перебуватимуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення", — написав Кадиров.

Водночас президент Чечні висловив упевненість, що навіть неповнолітні діти здатні "розгромити в пух і порох" тих противників чинного режиму в республіці серед чеченців, які вирушать до участі у війні на боці України.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко написав, що рішення Кадирова говорить одразу про кілька сумних речей. Зокрема, що "готується ґрунт, яким в Росії бажаючих зможуть закликати від 16 або навіть 14 років".

Крім того, як зазначає Геращенко, це "чергове жорстке порушення міжнародних законів, норм та звичаїв війни, де заборонено участь неповнолітніх".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 29 вересня звернувся до свого Радбезу щодо мобілізації, яку він оголосив 21 вересня, і сказав, що "під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".

Однак у Росії воювати примушують малі народи - головний мобілізаційний фундамент Путіна. Серед чоловіків охочих йти вмирати не дуже багато.

Протести проти мобілізації охопили Дагестан, буряти тікають до Монголії, навіть в Чечні - теж не все так гладко. У республіці жорстоко придушують антимобілізаційний спротив і кинули всю міць каральної машини, аби заганяти людей на війну з Україною, заявляє чеченська опозиція.

"Від початку війни з республіки Чечня у складі так званих "кадирівських" загонів на війну до України вирушило близько 8 тисяч вояків. Етнічних чеченців із них менше половини. Вони не можуть набрати навіть зі своїх кадирівців. Вони збирають із усіх регіонів Росії", - сказав керівник чеченського опозиційного руху "Адат" Ібрагім Янгулбаєв.

Росіяни, які поповнять збройні сили РФ під час "часткової" мобілізації, поїдуть у складі військових підрозділів до окупованих областей України.

Раніше повідомлялось, що Кадиров нібито приїздив до України під час війни. Тоді з’являлась інформація, що він ховався у підвалах.

Путін привів війну в російські родини, а Кадиров створює свою армію | Олексій Буряченко

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