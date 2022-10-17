"Час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями" – Медведєв погрожує Ізраїлю через допомогу Києву

Медведєв заявив, що допомога Києву зруйнує відносини Ізраїля з Росією.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини з Росією.

Свою чергову "лякалку" Медведєв опублікував у Telegram.

"Ізраїль начебто зібрався постачати зброю "київському режиму". Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами", - заявив він.

Медведєв також сказав, що якщо Ізраїль постачатиме Україні зброю, то йому "час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями".

Допомога Ізраїля Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ізраїль утримувався від надання військової допомоги Києву.

Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію".

Президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Проте недавно видання The New York Times повідомляло, що Ізраїль став допомагати Україні боротися з іранськими дронами. Ізраїльська сторона надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники.

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай виступив за надання Україні військової допомоги.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що Ізраїль може передати Україні антидронові рушниці для боротьби із дронами-камікадзе іранського виробництва.

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