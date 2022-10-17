"Час покласти край ru-лицемірству" – Подоляк заявив, що РФ має бути вигнана з усіх міжнародних майданчиків

Подоляк наголосив, що президент Росії не може сидіти за одним столом із лідерами G20.

Росія після обстрілів критичної інфраструктури України та оголошення мобілізації не може сидіти за одним столом із лідерами G20.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом із лідерами G20. Час покласти край ru-лицемірству. РФ має бути вигнана з усіх майданчиків", - йдеться у дописі.

Зустрічі глав країн G20 у листопаді

Проведення 17-ої зустрічі глав держав Групи двадцяти (G20) заплановане на 15-16 листопада цього року в Індонезії на острові Балі.

Президент Індонезії особисто вручив Володимиру Зеленському запрошення на засідання G20. Президент України подякував індонезійському очільникові Джоко Відодо, але його участь у заході залежить від присутності там очільника Російської Федерації.

За інформацією МЗС, Індонезія продовжує підтримувати зв'язок з очільниками України і Росії. Однак вона підкреслила, що стан справ у світі швидко змінюється.

У МЗС Росії заявили, що Путін погодився взяти участь в саміті G20. Формат участі поки невідомий.

Президент США Джо Байден заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з президентом-диктатором Росії Володимиром Путіним на саміті G20 в Індонезії.

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