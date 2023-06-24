"Час покласти край злу, яке всі зневажали": Кулеба про ситуацію у РФ

Ватажок "вагнерівців" Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон Росії.

На тлі останніх подій у Росії союзникам України варто відмовитися від вдаваного нейтралітету і страху перед ескалацією та надати Україні все необхідне оружня і забути про дружбу чи бізнес з Росією.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Ті, хто казав, що Росія занадто сильна, щоб програти: подивитися зараз", - наголосив Кулеба.

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Він наголосив, що "годину покласти край злу, яке всі попирали, але боялися знищити".

Напередодні голова ВПК "Вагнера" ​​Євген Пригожин минулої ночі підняв повстання проти військового керівництва РФ .

На підходах біля Москви російські силовики почали споруджувати блокпости та оборонні позиції.