"Час працює проти них": Волкер заявив, що Росія використала вже 50% своїх ресурсів на війні

У війні проти України Росія втратила значний запас своїх військових ресурсів, тому вони перейшли до використання менш точної зброї.

Про це розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у розмові з українськими журналістами.

"Росія використала вже близько 50% своїх тренованих військових та зброї. Їх військові можливості зменшилися драматично. Це добре, але зараз вони почали використовувати менш точну зброю, і вони почали більше влучати в цивільні об’єкти. Але з іншого боку вони менше влучають і по військовим, тому їх спроможності зменшуються", - зазначив він.

Курт Волкер підтвердив, що російська влада, зокрема президент Володимир Путін, не має бажання оголошувати загальну мобілізацію, тому що це може дестабілізувати ситуацію в країні.

"Путін і так зібрав багато людей з регіонів для війни в Україні. А Москву, Пітер та прикордонні території, майже не чіпав, щоб створити ілюзію, що все добре. Якщо буде загальна мобілізація, це створить для нього нові проблеми", - говорить Волкер.

Також, за його словами, у Росії немає можливостей створювати нову зброю, бо у них немає в достатній кількості чипів, та інших технологій. Вони зараз воюють на максимум своїх можливостей.

"Тим часом в України є великі потужності в особовому складі, є велика кількість людей, які готові битися за свою країну. Росія не може цим похизуватися. У України є можливість отримувати зброю із-за кордону, а також деякі внутрішні можливості. Час працює проти Росії. Відверто кажучи, те як Росія воює, тільки запевнює західні країни, що потрібно підтримувати Україну", - резюмував він.

Бесіда з Куртом Волкером відбулася завдяки запрошенню Американського університету "Амерікан Юніверсіті Київ" у Києві, який був створений у партнерстві з державним університетом штату Аризона (ASU).

Нагадаємо, Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року.

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