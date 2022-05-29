"Час, щоб святкувати, буде після нашої перемоги": Зеленський привітав своє рідне місто з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав своє рідне місто - Кривий Ріг - з 247-м днем народження.
У своє зверненні глава держави побажав місту та його жителям лише одного - перемоги, яка буде обов'язково. Він наголосив, щоб час до перемоги був коротшим, усі мають спільно працювати.
Про це повідомив Зеленський у традиційному відеозверненні у неділю, 29 травня.
"І ще одне місто, до якого я хочу звернутись сьогодні. Для мене – звичайно, місто особливе. Мій рідний Кривий Ріг також сьогодні відзначає день народження. Вже 247-й. Мав би відзначати. Але час не той. Умови не ті. І ворог все ще на нашій землі. Час, щоб святкувати, буде після нашої перемоги. А вона буде. І сьогодні хочу побажати саме цього – і своєму рідному місту, і усім містам і громадам нашої великої країни. Щоб час до перемоги був коротше. Маємо працювати для цього усі – кожен і кожна без виключень", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у суботу, 28 травня, росіяни обстріляли ракетами рідне місто українського президента Володимира Зеленського. По місто було випущено дві ракети РФ, які влучили у промислове підприємство.
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