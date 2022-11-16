"Час Європі закрити небо над Україною": Подоляк про війну, що створює ризики для прикордонних країн

За війну проти України відповідає лише Росія. Так само, як і за масовані ракетні удари, що небезпечні для прикордонних країн.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"За війну в Україні відповідає лише Росія. За масовані ракетні удари – також лише Росія. За стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн – знову лише Росія. Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час Європі "закрити небо над Україною". Заради своєї безпеки також", – написав Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк прокоментував повідомлення про те, що ракети, які упали у Польщі й спричинили загибель двох людей, могли бути ракетами української ППО.

А очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив, що відповідь на вибух у Польщі має бути жорсткою і принциповою.

Вибух у Польщі, спричинений падінням ракети: що відомо

Ввечері 15 листопада у польському селі Пшеводуві впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету", проте польські війська і НАТО перейшли у стан готовності.

Пізніше президент США Джо Байден заявив, ракета була запущена не з території РФ. Втім, він закликав дочекатись завершення розслідування інциденту.

Також прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак провів екстрену зустріч з главою США Джо Байденом і лідерами НАТО щодо падіння ракет у Польщі. Це відбулося на Балі у межах саміту G20.

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