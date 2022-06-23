Час закінчується: військовополонений британець повідомив рідним, що його стратять у "ДНР"

Час закінчується: військовополонений британець повідомив рідним, що його стратять у "ДНР"

Засуджений в "ДНР" військовополонений з Великої Британії Ейден Аслін зателефонував своїм родичам і попрощався з ними, повідомивши про те, що його скоро стратять.

Він сказав, що його час закінчується, оскільки ніхто з Великої Британії не зв'язався з російською стороною і не намагався домовитися про його звільнення.

Про це пише The Telegraph.

"Ейден був дуже засмучений, коли зателефонував своїй матері сьогодні вранці. Ейден сказав, що в "ДНР" повідомили йому, що ніхто з Великої Британії не виходив на зв'язок і що його буде страчено. Звичайно, я сподіваюся, що це неправда", - розповіла бабуся Асліна.

Видання пише, що родичі засуджених до страти британців Ейден Асліна та Шона Піннера, які потрапили до полону у Маріуполі у квітні, сподівалися на обмін військовополоненими.

Нагадаємо, суд так званої "ДНР" 9 червня засудив до страти двох громадян Великої Британії - 28-річного Ейдена Асліна та 48-річного Шона Піннера. Представники окупаційної адміністрації в Донецькій області звинуватили військовослужбовців української армії у найманні та спробі насильницького захоплення влади групою осіб.

Україна вимагає від російської сторони відповідного гуманного ставлення до військовополонених.

Щодо позиції Великої Британії, то міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що Аслін та Піннер підписали контракт з ЗСУ, тому є повноцінними військовими, а не найманцями. Відповідно, вони повинні мати право на захист військовополонених згідно з Женевською конвенцією.

Крім того, нещодавно стало відомо, що полоненого громадянина Південної Кореї, який воював на боці України, також судитимуть у так званій "Донецькій Народній Республіці".

На батьківщину повернувся український моряк, якому загрожувала страта в Ірані

Читайте також: