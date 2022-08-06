"Час заносити у список 11-м гріхом": у Міноборони розкритикували розмову "експертів" про інформаційну оману ворога

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр розкритикувала "військових експертів" за висловлювання про дії ЗСУ в момент активної фази війни. Так, посадовиця зауважила, що ці висловлювання можна вносити до списку гріхів, адже від них виграє ворог.

Зокрема, Маляр має на увазі розмову в ефірі про те, як треба інформаційно обдурювати ворога.

Про це заступниця міністра написала в Мережі.

"Коментарі "військових експертів" про дії ЗСУ в момент активної фази війни вже час заносити у список 11-м гріхом. Поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий ведуть в ефірі розмову про те, як треба інформаційно обдурювати ворога. І при цьому наводять конкретні приклади реальних заяв", – йдеться в заяві Маляр.

"Приміром, якщо подана інформація, що планується удар ЗСУ по такому-то об’єкту – і називають реальний об‘єкт, то на їхню експертну думку, удару варто очікувати десь на іншому об’єкті. І ця інформація, на їхню думку, спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об’єкті", – пояснила заступниця голови оборонного відомства.

Вона назвала це прикладом прямої шкоди роботі ЗСУ.

Посадовиця додала, що співрозмовники демонстрували, наскільки вони чудово обізнані у тому, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок) є нібито інформаційною стратегією.

"Це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. Підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги. Хто зараз від цього виграв? ворог", – резюмувала Маляр.

Нагадаємо, напередодні заступниця мінстра оборони повідомила, що від початку повномасштабної війни загинули тисячі українських захисників, але ці втрати значно менші, аніж у ворога.

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