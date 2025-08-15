"Час завершувати війну": Зеленський провів Ставку і повідомив про рішення

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Російська армія зазнає значних втрат у війні проти України, намагаючись забезпечити Кремлю більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після проведеної в п’ятницю, 15 серпня, Ставки головнокомандувача.

За його словами, на Покровському напрямку підрозділи Сил оборони протидіють намаганням російських сил закріпитись та збільшують тиск на окупанта.

«Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля», — зазначив Зеленський.

Президент повідомив про ухвалене рішення щодо додаткового зміцнення Покровського напрямку та інших напрямків на Донеччині. Окрему увагу було звернуто на позиції у Запорізькій області.

«Російська армія продовжує зазнавати значних втрат, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію», — зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що очікує сьогодні доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці.

«Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку», — зазначив український президент.

Ще одним питанням, яке розглядалося на Ставці, як повідомив Зеленський, був розвиток системи контрактів у Силах оборони та фінансування Сил оборони та безпеки України 2025–2026 років.

«За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності. Пріоритет — розвиток саме контрактної армії», — наголосив він.

Нагадаємо, перед вильотом на Аляску для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп повідомив, що очікує конкретних результатів від перемовин щодо України. За його словами, мета зустрічі — зупинити бойові дії та створити умови для довгострокового миру та стабільності в Україні.