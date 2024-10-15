Часів Яр буде знову "гарячим": журналіст повідомив про дії ворога

Окупанти прагнуть сформувати "кліщі" довколо міста та якомога ближче підібратися до Костянтинівки.

Російські війська розширюють свої плацдарми на західному березі каналу Сіверський Донець – Донбас на південь та північ від Часового Яру.

Про це український військовий журналіст Богдан Мірошников повідомив у Мережі.

Плацдарми ворога на західному березі каналу Сіверський Донець – Донбас на південь та північ від Часового Яру розширюються.

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"Наразі вони мають 3 та 3,5 км по глибині та від 5 до 7 км по ширині. Це не за один день, звісно. Я б сказав, що це підсумок багатомісячних боїв", – написав журналіст.

За його словами, це вже дозволяє російським війська накопичити достатньо сил для подальших штурмів. Тож Часів Яр буде знову "гарячим".

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На думку Мірошникова, армія РФ явно йтиме трасою Бахмут – Костянтинівка з півдня та у напрямку вогнетривкого заводу з півночі.

"Мета – не тільки сформувати кліщі довколо залишків Часіка (Часового Яру – ред.) (під контролем ~80-85%), а й якомога ближче підібратися до Констахи (Костянтинівки – ред.)", – зазначив журналіст.

Нагадаємо, напередодні аналітики Deep State повідомили, що ворог безперервно проводить штурми у намаганні проникнути углиб Часового Яру. Крім того, противник накопичує сили в Часів-Ярівському лісництві, щоби обійти місто з флангу.

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