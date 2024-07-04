Часів Яр перетворився на руїни: ЗСУ показали жахливі кадри (фото)

У мирному українському місті не залишилося жодної неушкодженої будівлі.
В надважких умовах українська піхота продовжує героїчно стримувати ворога в Часовому Яру на Донеччині.
Жахливі кадри з Часового Яру показав Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.
Страшні фотографії показують, що у місті не залишилося жодної неушкодженої будівлі.
"Часів Яр. Ще одне місто, яке росіяни перетворили на тотальну руїну", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин підтвердив, що ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Військові зайняли вигідніші позиції.
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