Часів Яр перетворився на руїни: ЗСУ показали жахливі кадри (фото)

У мирному українському місті не залишилося жодної неушкодженої будівлі.

В надважких умовах українська піхота продовжує героїчно стримувати ворога в Часовому Яру на Донеччині.

Жахливі кадри з Часового Яру показав Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.

Руйнування у Часовому Яру. Фото: Сухопутні війська України

Сімейний фотоальбом на руїнах будинку у місті Часів Яр. Фото: Сухопутні війська України

Окупанти фактично стерли з лиця землі місто Часів Яр Фото: Сухопутні війська України

Страшні фотографії показують, що у місті не залишилося жодної неушкодженої будівлі.

Місто Часів Яр зруйноване окупантами. Фото: Сухопутні війська України

Росіяни перетворили Часів Яр на тотальну руїну. Фото: Сухопутні війська України

"Часів Яр. Ще одне місто, яке росіяни перетворили на тотальну руїну", – йдеться у повідомленні.

У Часовому Яру не залишилося жодної неушкодженої будівлі. Фото: Сухопутні війська України

Часів Яр перетворився на суцільну руїну. Фото: Сухопутні війська України

Нагадаємо, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин підтвердив, що ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Військові зайняли вигідніші позиції.

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