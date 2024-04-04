Часів Яр — плацдарм для нового наступу РФ: військовий розповів, чим це загрожує фронту

Росія намагається захопити Донецьку та Луганську області та створити загрозу на Харківщині.

Російські війська намагаються повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також створити загрозу в напрямку Оскільського водосховища на Харківщині.

Про це розповів Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ в ефірі "Еспресо".

За його словами, росіяни прагнуть зайняти Часів Яр, щоб створити плацдарм для наступу в бік Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.

"Ворог і діє власне в оперативному плані, поєднує свої військові угруповання з Авдіївського напрямку, оскільки у нього головне завдання — повністю зайняти Донецьку область", — прокоментував Тимочко.

Він додав, що російські війська також намагаються завершити захоплення Луганської області та створити загрози для Харківського району, зокрема у бік Оскільського водосховища.

"Спостерігаємо, що перед противником стоїть завдання — зайняти Часів Яр у короткі терміни, оскільки бачимо ту силу і масу людського ресурсу, яку армія РФ задіює у бік Часового Яру", — зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко підкреслив, що російські війська використовують тактику, яку застосовували щодо Авдіївки — рівняють місто з землею за допомогою авіації. Противник також намагається підтягнути резерви з Харківської та Луганської областей.

"Не скажу, що після Авдіївки для окупантів Часів Яр – ціль №1, але це один з пріоритетних напрямків, які вони намагаються захопити з розрахунку, що у нас є певний брак за снарядами, є певні проблеми щодо підтримки систем ППО", — зауважив військовий експерт.

Попри це на цьому етапі значних успіхів або загрози прориву на цьому напрямку немає. Українські війська стримують ворога наявними силами та ресурсами.

"Якщо у ворога і відбуваються просування у напрямку Часового Яру, то вони є мінімальними", — резюмував Іван Тимочко.

Нагадаємо, після Авдіївки ціллю росіян став Часів Яр Донецької області. Ворог активно наступає на Іванівське та Богданівку, щоб підійти до міста. Майор Національної гвардії Денис Нагорний каже, що метою ворога зараз є вихід до каналу Сіверський Донець - Донбас.

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